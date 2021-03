0 Facebook Ancora violenza di genere Napoli, dopo Ornella un’altra donna accoltellata da un uomo Cronaca 19 Marzo 2021 16:57 Di redazione 1'

Un altro episodio di violenza di genere a Napoli. Una donna è stata accoltellata da un uomo al termine di una lite. Secondo quanto riferito dalla centrale operativa della Questura, l’episodio è avvenuto in un appartamento in via Parma, al Vasto.

Donna accoltellata al Vasto

La donna è stata colpita con un fendente, portata all’ospedale del Mare non sarebbe in pericolo di vita. A colpirla sarebbe stato un uomo di cui ancora non si conosce l’identità, che poi si è dato alla fuga. Sulla vicenda indaga la Polizia che è sulle tracce dell’aggressore, attualmente ricercato.

Un’altra violenza nei confronti di una donna che avviene proprio il giorno dopo i funerali di Ornella Pinto – tenutisi al Duomo nella mattinata di giovedì – uccisa dal marito con 15 coltellate.