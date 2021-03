0 Facebook Covid, ragazzina di 12 anni ricoverata in rianimazione: gravi anche il padre e il nonno Cronaca 18 Marzo 2021 17:41 Di redazione 1'

E’ finita in rianimazione una ragazzina di 12 anni di Bari a causa di complicanze da Coronavirus. L’adolescente è in prognosi riservata, ma i medici sono fiduciosi sul decorso della malattia.

Il virus ha colpito sia lei che il padre e il nonno, in maniera grave. Per lei il quadro è stato particolarmente grave in quanto soffre di una malattia autoimmune. Tutta la famiglia della ragazzina ha contratto il Covid.

Anche il papà e il nonno della ragazzina sono finiti in rianimazione.