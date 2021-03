0 Facebook Bollettino Coronavirus in Campania, 2.507 i nuovi casi nelle ultime 24 ore Cronaca 18 Marzo 2021 17:54 Di redazione 1'

Sono 2.507 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania. Di questi, 284 sono stati identificati da test antigenici rapidi. Sono 619 i sintomatici. I tamponi analizzati oggi sono 26.207 (di cui 5.527 antigenici).

In totale sono 313.273 i positivi registrati in Campania dall’inizio dell’emergenza coronavirus, i tamponi complessivamente analizzati sono 3.334.782 (di cui 175.804 antitetici). Nel bollettino diffuso oggi dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 13 nuovi decessi, 6 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 7 avvenuti in precedenza, ma registrati ieri. I decessi in Campania dall’inizio della pandemia sono 4.830. I nuovi guariti sono 1.298; il totale dei guariti sale a 208.600. InCampania sono 153 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.562 quelli ricoverati in reparti di degenza.

