Vogliono rubargli l'auto mentre fa benzina, la vittima si difende poi parte lo sparo: far west nel Napoletano Cronaca 17 Marzo 2021

Stava facendo benzina quando all’improvviso si sono avvicinati in due a bordo di uno scooter. Uno di essi l’ha minacciato e gli ha intimato di dargli le chiavi dell’auto. Ma la vittima ha inaspettatamente reagito.

Così è nata una colluttazione con i malviventi che sono stati rallentati ed hanno dovuto rinunciare al furto. Intanto, il giovane era scappato verso la tabaccheria del distributore di benzina. A quel punto uno dei rapinatori ha estratto una pistola.

Il ladro ha esploso un colpo d’arma da fuoco che ha ferito la vittima ad una natica. In seguito, i due criminali sono scappati via. Come riportato da Teleclub tutto ciò è avvenuto ieri pomeriggio a Giugliano. La vittima è un 30enne di Villaricca.

Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno avviato i normali accertamenti del caso. I militari sono a caccia dei rapinatori. Il giovane, intanto, è stato trasportato e curato presso l’ospedale Cardarelli di Napoli.