Fatture false per milioni di euro, nei guai il 'super' procuratore del Napoli Mario Giuffredi: scattano blitz e sequestro

Disponibilita’ finanziarie su conti correnti bancari per oltre 1.600.000 euro sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza di Napoli alla Marat Football Management, societa’ del procuratore Mario Giuffredi, che cura gli interessi sportivi e l’immagine di calciatori professionisti di serie A , tra cui figurano i difensori Elseid Hysaj, Mario Rui, Di Lorenzo, Cristiano Biraghi, il centrocampista Jordan Veretout e l’attaccate Gennaro Tutino (nessuno dei quali e’ coinvolto nell’inchiesta).

Sono sei le persone indagate dalla Procura di Napoli per dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture per operazioni inesistenti. Secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Napoli, coordinate dalla Sezione Reati Economici della Procura di Napoli, la societa’ Marat Football Management avrebbe utilizzato “fatture false”, per gli anni 2018 e 2019, per un importo complessivo di oltre 3.000.000 di euro, con un conseguente illecito risparmio di imposta di circa 1.600.000 euro.

Il tutto avveniva attraverso l’emissione di fatture da parte di compiacenti associazioni sportive dilettantistiche per fittizie prestazioni fornite alla societa’ indagata e, al fine di dare parvenza di effettivita’ all’operazione, la societa’ utilizzatrice avrebbe effettuato i pagamenti attraverso bonifici sui conti correnti delle emittenti. Subito dopo, le somme sarebbero state prelevate, quasi sempre in modo frazionato, e restituite – tramite una serie di complici – al rappresentante legale della societa’ finita sotto inchiesta.