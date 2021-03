0 Facebook Torna l’ora legale, quando spostare avanti di un’ora le lancette dell’orologio News 17 Marzo 2021 12:14 Di redazione 1'

Pronti a spostare di nuovo le lancette dell’orologio. L’ora legale entrerà in vigore nella notte tra sabato 27 e domenica 28, quando alle ore 2:00, dovranno essere spostate le lancette avanti di un’ora.

Grazie a questo espediente godremo di giornate più lunghe e un’ora di luce in più, che garantirà anche risparmio energetico. Proprio per questo motivo l’Italia è tra i paesi che non ha aderito alla proposta di legge del Parlamento europeo di abolire l’ora legale.

Per alcune persone il cambio d’ora può provocare lievi fastidi come sonnolenza, irritabilità e stanchezza. Sintomi che però vanno via nel giro di pochi giorni, il tempo di abituare l’organismo al nuovo ritmo. Bisognerà fare attenzione soprattutto ai bambini, in generale i più colpiti dai fastidi legati al cambio d’ora.