Aversa piange il piccolo Andrea a soli 22 mesi: dolore della comunità Cronaca 17 Marzo 2021

E’ una vera e propria tragedia quella avvenuta ad Aversa, un dramma che ha sconvolto la comunità, è morto un bambino di soli 22 mesi. La notizia di questa terribile scomparsa è iniziata a circolare nei gruppi social legati al comune in provincia di Caserta.

Dolore ad Aversa per la morte del piccolo Andrea

Il piccolo si chiamava Andrea, non si conoscono i motivi del decesso, se soffrisse di un brutto male o se ci siano altre cause. Lascia il papà Giuseppe e la madre Serena. In questo momento di grande dolore la comunità si sta stringendo attorno alla famiglia del bambino. Sono tantissimi messaggi di cordoglio che stanno circolando nei vari gruppi.

In molti ricordano il piccolo Andrea e il grande bene che gli volevano i suoi genitori. I funerali si terranno questo mercoledì pomeriggio alle ore 16 presso la parrocchia di S. Teresa del Bambino Gesù ad Aversa nel pieno rispetto delle normative anti-Covid.