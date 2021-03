0 Facebook Alessandro Borghese positivo al covid: “Ossa rotte e testa che mi gira” Spettacolo 17 Marzo 2021 17:09 Di redazione 1'

“Buongiorno a tutti, è il quinto giorno che sono chiuso nel mio bunker dopo aver preso il Covid. Niente febbre per il momento, tutto acciaccato, ossa rotte e testa che mi gira”. Lo dice Alessandro Borghese in un video su Instagram.

“Spero di levarmelo immediatamente di mezzo perchè dovrò sostituirmi i reni, non so più come posarmi sul letto, mi giro e mi rigiro. Ma sono anche piuttosto fortunato, quindi va bene così”, aggiunge.