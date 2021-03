0 Facebook Accoltellato commerciante a Napoli dopo una lite, non era una rapina: “È stato il cugino” Cronaca 17 Marzo 2021 17:21 Di redazione 1'

Ieri sera gli agenti del Commissariato Secondigliano, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via del Cassano per una persona ferita che era già stata trasportata all’ospedale Cardarelli.

Gli operatori hanno accertato che la vittima, un uomo di 52 anni, era stato ferito con un’arma da taglio dopo aver litigato con un suo congiunto per motivi legati alle loro attività commerciali.

I poliziotti hanno ricercato l’aggressore, che si era reso irreperibile, fino a quando questa mattina V.I., 36enne napoletano con precedenti di polizia, si è presentato presso gli uffici del Commissariato dove è stato denunciato per tentato omicidio.