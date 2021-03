0 Facebook Partorisce in casa nel Napoletano, dopo 3 giorni il neonato è ricoverato: “Non è stato curato” Cronaca 16 Marzo 2021 18:21 Di redazione 1'

Indagini sono in corso, da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata (Napoli), sul parto in casa di un bambino, avvenuto tre giorni fa a Portici (Napoli). La vicenda e’ venuta alla luce dopo la richiesta di intervento da parte di un 46enne, alle 14.30 di oggi, nella stazione dei Carabinieri della citta’.

Secondo quanto riferito dall’uomo, la compagna – una 36enne con problemi psichici – tre giorni fa ha partorito da sola in casa un bambino. Il neonato ha subito delle “lesioni da parto” che non sono state mai medicate. Sul posto e’ intervenuto il personale del 118 che ha accompagnato sia il bambino che la donna in ospedale per sottoporli alle cure necessarie.