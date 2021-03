0 Facebook Diego Jr torna a parlare della morte del padre: “Non è stato un caso, combattiamo per la verità” News 16 Marzo 2021 20:37 Di redazione 1'

Diego Maradona Jr è intenzionato con i suoi fratelli a conoscere la verità sulla morte del padre. Il giovane napoletano, ospite nel programma televisivo Tiki Taka, ha spiegato come si stanno muovendo.

Le parole di Diego Jr sul padre

“Mio padre non e’ morto per un caso, sicuramente. Questa guerra la stiamo combattendo per sapere la verita’. E siamo contenti dell’appoggio che tante persone stanno dando alla nostra famiglia”, queste le parole del figlio napoletano di Maradona in merito alla manifestazione che c’è stata in Argentina per reclamare la verità sulla morte di Diego Maradona, avvenuta lo scorso 25 novembre.

“In futuro mi piacerebbe allenare una squadra di Serie A. Se mi offrissero la panchina della Juve? Manco morto!”, ha detto ancora, per poi sottolineare che “era solo una battuta”. Non è mancato un commento di Diego Jr da tifoso del Napoli quale è su Rino Gattuso: “Durante la stagione c’e’ stato qualche problemino con la societa’ ma credo che stia meritando la conferma. Spero vivamente che possa restare a Napoli, anche se credo sia una pista poco percorribile”.