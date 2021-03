0 Facebook Guendalina Tavassi torna single e non rinuncia a un appuntamento importante: “Ora relax” Spettacolo 16 Marzo 2021 21:50 Di redazione 2'

Guendalina Tavassi ha da poco annunciato di essere tornata single, lei e il marito, Umberto D’Aponte si sono lanciati. L’influencer, che tempo fa era diventata protagonista del gossip nostrano assieme al coniuge per una serie di video intimi divulgati in rete, dopo che le era stato hackerato il cellulare, ha chiuso con il suo compagno.

L’appuntamento di Guendalina Tavassi

L’ha comunicato attraverso le sue storie, spiegando i motivi della rottura con il marito napoletano. Sembrerebbe che i due non andassero più tanto d’accordo e nonostante ci abbiano riprovato, le cose non hanno funzionato. La Tavassi si è regalata un momento di relax e non ha rinunciato a un appuntamento per lei molto importante.

Quale? La seduta con quello che sembra essere un medico estetico. Guendalina ha documentato il suo ‘appuntamento con la bellezza’ attraverso diverse storie, spiegando che si sarebbe fatta delle iniezioni per ringiovanire la pelle e darle lucentezza. Poi è passata alle labbra. Senza problemi ha mostrato le punture sul suo volto, spiegando che è un effetto normale e che svanisce nel giro di poco. La Tavassi non ha mai smentito di essere ricorsa a qualche ritocchino, proprio per questo condivide tutto con i suoi followers, così da poter dare anche qualche consiglio a chi lo volesse.