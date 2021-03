0 Facebook Napoli, protesta dei mercatali all’esterno della Regione Campania in via Santa Lucia Protesta dei mercatali a Napoli. Manifestazione della categoria penalizzata dall'ultima ordinanza firmata dal Governatore De Luca Cronaca 15 Marzo 2021 10:28 Di Andrea Aversa 1'

Folla fuori la sede della Regione Campania in via Santa Lucia a Napoli. Circa 200, 300 persone si sono riunite per protestare contro l’ultima ordinanza disposta dal Presidente Vincenzo De Luca. A manifestare esponenti e lavoratori della categoria dei mercati.

I mercati rionali sono stati chiusi. Questo ha scatenato polemiche e proteste da parte degli operatori di settore. Già lo scorso venerdì c’era stato un sit-in. Questa mattina era previsto un corteo, poi vietato dalla Questura, che avrebbe dovuto fare tappa in diverse attività commerciali della città (in particolare quelle cinesi).

Protesta dei mercatali a Napoli

Chi sta manifestando si chiede perché i mercati, dai quali pare non ci siano state notizie di contagi o focolai, devono stare chiusi. Del resto supermercati e piccoli negozi sono rimasti aperti. “O chiudono tutti o nessuno. Noi vogliamo lavorare, se non ci aiutano rischiamo di morire“, ha affermato uno dei manifestanti.