Un pò di paura e nient’altro questo pomeriggio nell’area Ovest di Napoli e nella zona flegrea. Un terremoto di bassa magnitudo (1.5, cosi come rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica Vulcanologia) è stato avvertito da Pozzuoli a Fuorigrotta.

Lo sciame sismico ha destato l’allarme per la sorta di boato causato quando si è verificato. Per fortuna la forte intensità non si è tradotta in una forte scossa, ma la bassa profondità del tremore ha fatto si che parte della popolazione lo avvertisse.

La rilevazione dell’Ingv –

Un terremoto di magnitudo Md 1.5 è avvenuto nella zona: Campi Flegrei, il

14-03-2021 15:59:56 (UTC) 2 ore, 35 minuti fa

14-03-2021 16:59:56 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.83, 14.14 ad una profondità di 2 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Operativa INGV_OV (Napoli).