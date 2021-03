0 Facebook Si taglia e perde sangue, la rivelazione su Corona: “L’ha fatto davvero”. Le parole della madre Spettacolo 14 Marzo 2021 19:00 Di redazione 1'

Qualche giorno fa Fabrizio Corona è balzato all’onore della cronache per una vicenda drammatica. Avendo saputo che sarebbe dovuto tornare in carcere, l’ex paparazzo ha tentato il suicidio e ha mostrato i filmati sui propri canali social.

Queste le parole dell’avvocato Ivano Chiesa: “Sono stato a trovare Fabrizio in ospedale a Niguarda. Mi sembra giusto informare tutti quelli che gli vogliono bene sulle sue condizioni. Fabrizio non sta bene, è sotto osservazione in psichiatrica, gli hanno dato 14 punti di sutura per il taglio che si è fatto sul braccio. Altro che atto dimostrativo, ha rischiato di ammazzarsi sul serio, perché se becca l’arteria radiale muore in due minuti”

“Quello che ci siamo detto rimane tra noi. Me lo distruggono. Carlos ha 18 anni, l’ho cresciuto io”, queste le parole di Gabriella Corona riportate da Libero. La donna ha più volte difeso suo figlio rispetto al presunto accanimento giudiziario da lui subito.