Gli volano i soldi dal finestrino, travolto e ucciso da un'auto mentre li raccoglie: dramma in autostrada
Cronaca 14 Marzo 2021

Una tragedia è avvenuta sul tratto che collega Roma all’aeroporto Leonardi da Vinci. Un uomo di 56 anni, Marco Querini, è stato investito ed ha perso la vita. La vittima stava raccongliendo i soldi che gli erano volati dal finestrino.

Come riportato da Il Meridiano, l’incidente è accaduto verso ora di pranzo. Allo svincolo di Magliana per il Raccordo Anulare, si è verificato il drammatico sinistro. Un vortice di aria ha fatto volare via le banconote dal suo finestrino.

Il 56enne ha accostato ed a piedi ha provato a raccogliere i soldi finiti sulla carreggiata. Ma una donna anziana alla guida di un’altra vettura non lo ha visto e lo ha travolto uccidendolo. Sul posto i soccorsi e le forze dell’ordine.