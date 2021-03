0 Facebook Frattamaggiore, postino picchiato in strada per motivi di viabilità: identificato l’aggressore Denunciato l'aggressore del postino, perché lo ha picchiato. La lite per motivi di viabilità e poi la follia: l'aggressore individuato dai carabinieri Cronaca 13 Marzo 2021 10:05 Di redazione 1'

I carabinieri di Frattamaggiore, all’esito di una serrata attività info investigativa, hanno identificato e denunciato in stato di libertà per violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio un 30enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.

Giovedì scorso, il 30enne aveva aggredito con calci e pugni un postino che – in via Massimo Stanzione – stava recapitando la corrispondenza in quella zona.

I Carabinieri hanno accertato che l’aggressione sarebbe nata dopo un diverbio per motivi di viabilità: il postino aveva invitato l’uomo alla guida della sua auto a moderare la velocità nel centro abitato.

Il video dell’aggressione al postino pubblicato anche da Gianni Simioli –