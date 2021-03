0 Facebook Francesco Totti, la rivelazione sull’amore per la moglie: “Senza Ilary non ci sarei mai riuscito” Spettacolo 12 Marzo 2021 20:34 Di redazione 1'

In un’intervista concessa a Walter Veltroni per Sette: “Ilary oltre a essere mia moglie e la mamma dei miei figli, è una donna straordinaria: una ragazza semplice, di buona famiglia, con valori, rispetto degli altri. Una persona che in qualsiasi momento è sempre presente, mi ha fatto crescere in tutto e per tutto”.

Totti si confessa a cuore aperto: “Ti dico la verità, senza di lei non sarei riuscito in questo modo, a livello familiare. Quello che le scrissi sulla maglietta il giorno del derby è vero: ‘Sei unica'”. E svela anche un retroscena: “Il capo, in generale, dovrei essere io. Ma il capo attuale, in verità, è Ilary”