Elisabetta Gregoraci sbotta: "Che pagliacciata. Pensasse alla sua vita privata, alla mia ci penso io" 12 Marzo 2021

Elisabetta Gregoraci questa volta non ha usato mezze misure, la show girl ha perso la pazienza e ha risposto a tono ad alcune cose che sono state dette sul suo conto. A finire nel mirino dell’ex moglie di Flavio Briatore è ancora una volta Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci risponde a Pierpaolo Pretelli

L’ex velino di Striscia la Notizia era tornato a parlare di lei in uno dei salotti televisivi Mediaset e ha ripetuto che lei durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip avrebbe avuto una persona fuori ad aspettarla. Così la Gregoraci ha scelto il canale social per rispondere a Pretelli e invitarlo a pensare alle cose sue.

“Pensasse alla sua vita privata che alla mia ci penso io. Il giorno che arriverà un uomo sarò la prima a urlarlo. Ognuno ha la sua vita. Se fosse stato vero, non avrei avuto alcun motivo per non dirlo. Che pagliacciata! Ho avuto decisamente troppa pazienza”, questo il duro attacco della Gregoraci. Pierpaolo avrà recepito il messaggio? Staremo a vedere.