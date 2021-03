0 Facebook Maurizio Casagrande in fila alla Mostra d’Oltremare per vaccinare il papà: “Una vergogna” Cronaca 11 Marzo 2021 20:09 Di redazione 1'

L’attore napoletano Maurizio Casagrande, denuncia la disorganizzazione della campagna vaccinale napoletana. L’attore, in un video postato sulla sua pagina Facebook, ha raccontato di essersi messo in fila alla Mostra d’oltremare per accompagnare il padre Antonio, che doveva vaccinarsi.

“Ci è stato detto di presentarci alle 14 e noi siamo arrivati puntuali, ma abbiamo trovato questa scena” le parole di Casagrande prima di girare il cellulare e mostrare la coda di persone per accedere all’interno dei padiglioni. “Ci tengo a precisare che questa è la fila per delle persone anziane che devono fare il vaccino. L’unica cosa che mi sento di dire a chi ha organizzato questa cosa è: VERGONA, VERGONA E VERGOGNA! Non c’è un altro termine”.

Queste le dure parole di Casagrande, che dopo, in un altro video ha raccontato di essere stato in fila ore 2 ore e 20 minuti. Ringrazia il personale medico per la grande cura e professionalità dimostrata ma lamenta una cattiva gestione della campagna vaccinale.

