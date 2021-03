0 Facebook Lotto vaccino AstraZeneca ritirato, in Campania dosi già effettuate: “Nessuna reazione avversa” Cronaca 11 Marzo 2021 20:40 Di redazione 2'

L’Unita’ di Crisi della Regione Campania sta svolgendo controlli su tutti i pazienti che hanno ricevuto dosi di vaccino dal lotto di Astrazeneca ABV2856 bloccato dall’Aifa. Si stanno rintracciando le persone a cui e’ stato somministrato, che vengono contattate per conoscere le loro condizioni e le reazioni che hanno avuto al vaccino.

Le dosi, distribuite anche in Campania nelle scorse settimane, sono state in parte già somministrate a forze dell’ordine e personale scolastico ma, come diffuso dall’Unità di Crisi della Regione Campania e dalle Asl, non sono stati registrati eventi avversi.

Dai primi riscontri che stanno arrivando, spiega una fonte dell’Unita’ di Crisi, sembrerebbe che non ci sia quasi nessun caso di reazione avversa se non di lieve entita‘, “ma e’ chiaro che siamo all’inizio”. Su tutte le persone che sono state vaccinate con dosi del lotto sospetto verra’ avviata una sorveglianza medica. La somministrazione delle dosi rimanenti del lotto resta sospesa.

Le autorita’ sanitarie della Regione Campania hanno completato oggi un primo screening di tutte le anamnesi delle persone vaccinate con il lotto Astrazeneca ABV2856. Non si registrano, si apprende, al momento reazioni avverse ne’ preoccupanti. La Campania nei prossimi giorni continuera’ a monitorare la situazione di quei cittadini per tenere tutto sotto controllo rispetto al lotto sospetto.