Spettacolo 10 Marzo 2021

Nino D’Angelo guarda avanti ed è pronto a uscire con un disco, un libro e un tour, che dovrebbe debuttare il prossimo 4 novembre a Milano. Il cantante napoletano, 63 anni, non si è fatto fermare dalla pandemia ed è pronto a tornare sui palchi e a emozionare il suo pubblico.

Cosa diceva l’insegnante a Nino D’Angelo

“Il poeta che non sa parlare” si chiameranno così disco, libro e tour. Un nome che ha un significato importante per Nino D’Angelo, perché è così che lo chiamava la sua insegnante delle medie, la professoressa Vitale. Il maestro in un’intervista per Leggo ha raccontato: “La Vitale convocò i miei genitori, prese i miei temi e disse: “Guardate qua: comm’àggia fa’ cu ‘stu guagliune? Ha una sensibilità straordinaria ma è come un poeta che non sa parlare”.

Nino D’Angelo che dice di essere stato “figlio del pregiudizio”, non si è mai fatto intimorire dai giudizi e i successi della sua carriera lo dimostrano. E ne sono tanti, culminati con uno degli spettacoli che lui ritiene il più emozionante della sua vita, quando 60mila persone parteciparono all’evento organizzato allo stadio San Paolo di Napoli in occasione del suo sessantesimo compleanno: “Già, quella sera chi sa pò scurda’?”.