Napoli e provincia colpite dalla pioggia, strade allagate e disagi per i cittadini I danni a Napoli per il maltempo. Tante le segnalazioni dei cittadini da diverse parti dell'area metropolitana del capoluogo partenopeo Cronaca 9 Marzo 2021 17:47 Di redazione 1'

È dalla tarda mattinata di oggi che Napoli e molte zone della provincia (ma anche diverse località della Regione) sono colpite senza sosta da una pioggia torrenziale. Altro che bomba d’acqua, la città è stata flagellata da un vero e proprio temporale.

Il diluvio pare che non cesserà e continuerà fino a sera. Tutto secondo quanto affermato dalle previsioni meteorologiche. Nei prossimi giorni il tempo sarà a giorni alterni, proprio come marzo comanda. Domani e giovedì il clima dovrebbe migliorare per tornare piovoso nel fine settimana.

I danni a Napoli per il maltempo

Sono già tante le segnalazioni da parte dei cittadini. Messaggi d’allarme sia da Napoli città che dall’area metropolitana del capoluogo partenopeo. Strade allagate, cascate d’acqua che travolgono di tutto trasportando rifiuti e fogne intasate.

Uno scenario che ha causato grandi disagi ai cittadini, agli automobilisti e a chi era a bordo di uno scooter. Il pericolo maggiore è ovviamente per quelle zone a maggior rischio idrogeologico e quindi soggetto a crolli o frane.