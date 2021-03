0 Facebook Coronavirus, il bollettino in Italia: 19.749 nuovi casi in 24 ore Cronaca 9 Marzo 2021 18:10 Di redazione 1'

Sono 19.749 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 3.101.093.

Bollettino Covid-19 in Italia del 9 marzo

Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 376 (100.479 il totale). Ieri i contagi sono stati 13.902. Aumentano i ricoverati con sintomi con coronavirus nei reparti ospedalieri e aumenta anche il numero delle presenze in terapia intensiva. In particolate sono 562 in 24 ore i nuovi ricoveri e 56 i pazienti in più in terapia intensiva.