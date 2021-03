0 Facebook Lutto nel giornalismo campano, addio a Valeria D’Eposito: volto di Visit Campania Cronaca 9 Marzo 2021 09:28 Di redazione 2'

Una triste notizia ha sconvolto il giornalismo campano, ci lascia Valeria D’Esposito. La 49enne era lo storico volto di Visit Campania e aveva un blog molto seguito sui social network.

Addio a Valeria D’Esposito, storico volto di Visit Campania

Malata da tempo, lottava contro una brutta patologia, le sue condizioni si sono aggravate dopo che ha contratto il Covid-19. “Visit Campania era il sogno che avevo nel cassetto – si legge dal blog di Valeria – basato sulla condivisione di spunti, ispirazioni e consigli per visitare al meglio la Campania. I contenuti vertono su itinerari, città e strutture, ma non mancano gli approfondimenti su cucina e feste tradizionali, prodotti tipici, segnalazioni di eventi culturali e gastronomici”.

La notizia della morte di Valeria d’Esposito ha sconvolto non solo il mondo del giornalismo campano, ma l’intera comunità. La 49enne era una donna molto stimata professionalmente e benvoluta da tutti. Molti i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi: “Non riesco a crederci che non ti vedrò più. Mi mancherai moltissimo”, “Avevi sempre una bella parola per me, mi guardavi negli occhi, mi parlavi senza malizia eri di una dolcezza unica… Non è possibile, non ci voglio credere! Noi due ci rivedremo ancora”, queste e tante altre le parole di dolore.

La redazione di Vocedinapoli.it si stringe al dolore della famiglia della collega scomparsa a cui porge le più sentite condoglianze.