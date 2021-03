0 Facebook Chiude la storica pizzeria Brandi, l’annuncio del ristorante dov’è nata la Margherita Cronaca 9 Marzo 2021 16:50 Di redazione 2'

Anche la pizzeria Brandi chiude i battenti. Il noto ristorante nel cuore di Napoli, dove nacque la pizza Margherita, ha annunciato che abbasserà le saracinesche fino a data da destinarsi.

Perché la pizzeria Brandi chiude

Le ultime restrizioni in Campania hanno reso impossibile per Brandi lavorare. Così i titolari hanno preferito chiudere ed evitare di proseguire con il servizio delivery o di asporto. La nota pizzeria ha comunicato la decisione con un post sui social: “Gentili Clienti, Cari Amici. Contrariamente a quanto comunicato nel precedente post dobbiamo annunciare la chiusura temporanea della Pizzeria Brandi. l’ulteriore stretta sulle attività commerciali del nostro settore, non ci permette di sostenere i costi della Antica Pizzeria Brandi così come vorremmo”.

Dunque, anche Brandi sospende l’attività fino a data da destinarsi, ha salutato i suoi clienti: “Pertanto, anche se a malincuore, la pizzeria più antica di Napoli chiude i suoi battenti fino a quando la situazione epidemica non migliorerà, permettendo un graduale ritorno alla vita normale. Arrivederci a presto e grazie a tutti voi. Lo staff della Pizzeria Brandi“. Tanti i commenti sotto al post da parte dei clienti che hanno voluto augurare al noto ristorante buona fortuna.

Il post della pizzeria Brandi