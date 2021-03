0 Facebook Cade dal balcone mentre lavora e perde la vita, comunità in lacrime per Giuseppe: “Aveva già perso un figlio” Cronaca 9 Marzo 2021 17:21 Di redazione 1'

Tragedia in due città. Il dolore che ha sconvolto il luogo dove il dramma è accaduto e la località in provincia di Napoli della quale era originaria la vittima: Afragola. Quest’ultima piange per la scomparsa di Giuseppe Fiore.

Il 59enne, come riportato da Internapoli ha perso la vita cadendo dal balcone di un’abitazione a Ferrara. Fiore stava svolgendo un lavoro prima della caduta mortale. I testimoni hanno raccontato che il 59enne era al terzo piano per lavorare ad alcune opere di ristrutturazione di un’abitazione.

Per prendere un secchiello attaccato a un argano, Fiore si sarebbe sporto troppo in là dal balcone fino a cadere in strada. Sul posto sono giunti i soccorsi e i carabinieri. I militari stanno indagando sull’accaduto per accertare i fatti.