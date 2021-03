0 Facebook Caivano piange una giovane madre, Dominga muore all’età di 40 anni: lascia il figlioletto Cronaca 6 Marzo 2021 20:20 Di redazione 2'

Ancora un’altra vittima del male del secolo, ancora una prematura scomparsa a causa della malattia che affligge la Terra dei Fuochi. Caivano piange Dominga Angelino, madre di 40 anni che da tempo combatteva contro una brutta forma di leucemia.

Addio a Dominga Angelino

Nonostante la tenacia e il coraggio, Dominga non è riuscita a vincere la sua più grande battaglia e si è spenta nelle scorse ore. Lascia un bimbo piccolo. Non appena la notizia della scomparsa della giovane madre si è diffusa, ha gettato la comunità di Caivano nello sconforto. In tanti la ricordano come una donna dall’animo buono e una madre amorevole.

Tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa di Dominga: “Mi hai spiazzato, Dominga. In questo momento ho appreso la terribile notizia. Non ho parole, poco tempo fa abbiamo parlato sul nostro gruppo mamme! Non ci posso credere, riposa in pace”, “Un altro angelo volato troppo presto, dai la forza ai tuoi cari genitori soprattutto alla tua mamma a cui hai lasciato una bellissima eredità, Chicco, sarà in buone mani, tu col tuo sorriso e la tua dolcezza accompagnalo in tutti i giorni della sua vita. Rip”,queste e tante altre le parole in ricordo di Dominga.