Dramma per Simona Ventura, la conduttrice non ci sarà al festival. Amadeus: "Spero stia bene" Simona Ventura positiva al covid. Peccato per la conduttrice che in questi giorni ha espresso la sua felicità di tornare a Sanremo

Forfait di Simona Ventura al Festival di Sanremo, dove era attesa domani per la serata finale. “Con grande dispiacere per me – annuncia Amadeus – devo comunicare che Simona e’ risultata positiva al Covid. Purtroppo dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato, le faccio un grande in bocca al lupo. L’importante e’ che sta bene e che torni presto a lavorare“.

Questo l’ultimo post di Simona Ventura, pubblicato ieri sui propri canali social. La conduttrice esprimeva tutta la sua felicità nell’essere pronta per salire di nuovo sul palco dell’Ariston in occasione del Festival di Sanremo:

“Anch’io non vedo l’ora di rivederti @giovanna_e_amadeus!!! I bei tempi che abbiamo vissuto non ce li toglierà nessuno e neanche l’emozione di riviverci sul palco più famoso d’Italia!!!”

