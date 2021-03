0 Facebook Dramma a Sorrento, 25enne precipita in un vallone e muore Cronaca 5 Marzo 2021 14:25 Di redazione 1'

Dramma a Sorrento, dove questa mattina è stato ritrovato il cadavere di un ragazzo nel vallone dei Mulini. Sono in corso le operazioni di recupero del corpo. Secondo quanto è emerso, alcune persone del posto avrebbero avvistato il corpo nel profondo canyon e lanciato l’allarme.

La vittima è un ragazzo, M.L., di 25 anni, che lavorava in un noto ristorante della zona. Non si sa ancora se il decesso è avvenuto a causa di un gesto volontario o di un incidente. Al momento sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto.