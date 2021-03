0 Facebook Dramma nell’Avellinese, Florindo infermiere di 45 anni muore improvvisamente Cronaca 5 Marzo 2021 07:35 Di redazione 2'

Dolore e sconcerto al “Moscati” di Avellino per la prematura scomparsa di Florindo La Ragione, infermiere di 45 anni, stroncato da un malore.

Dramma nell’Avellinese, Florindo infermiere di 45 anni muore improvvisamente

Il 45enne si è sentito male ieri pomeriggio nella sua abitazione di Montemiletto. I familiari hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I medici hanno fatto il possibile per salvare Florindo, morto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria del capoluogo. E’ stato effettuato il tampone che ha dato esito negativo. Sul corpo dell’uomo è stata disposta l’autopsia.

Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi in queste ore sui social. Un amico ricorda Florindo così: “Se ti soffermi un attimo e pensi al passato… rivivi un film che hai vissuto, è che credi sia finito. Ma invece non è così. La nostra vita terrena è un film senza fine. La pellicola termina solo nel momento in cui sei tu ad non esserci… intanto il resto degli attori vanno avanti, e chissà in quale giorno o anno… sparisci nel nulla. Nessuno di noi conosce il proprio destino, nessuno conosce il finale della corsa. Solo chi rimane quel breve momento in piu dell’altro sa cosa capita all’altro… E STRANO… MA E COSÌ. Carissimo Florindo La Ragione voglio ricordarti come in questi anni. R.I.P. che la terra ti sia lieve. Di sicuro sarai con Dio e accolto dal canto dei cherubini… sei stato su questa terra un bravo uomo. Un tuo amico e collega. Ragazzi c’è anche Cusati Pasquale, la testa che si vede dietro a Di Nicola Piera de Maio “.