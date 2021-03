0 Facebook Ibrahimovic a Sanremo non arriva: cosa è successo, un incidente ferma il calciatore Spettacolo 4 Marzo 2021 23:12 Di redazione 1'

In tanti si stanno chiedendo dove sia Zlatan Ibrahimovic. Questa sera doveva essere a Sanremo intorno alle 9 e mezza, ma c’è stato un incidente in autostrada che ha bloccato le auto.

A un certo punto è riuscito ad arrivare in una maniera assolutamente rocambolesca. Il bomber del Milan spiega l’accaduto:

“C’era un incidente in autostrada, spero nessuno si sia fatto male. Dopo tre ore fermo in macchina, ho detto all’autista di farmi scendere, ho fermato un motociclista e gli ho chiesto di portarmi a Sanremo. Meno male che era milanista, mi ha portato in autostrada per 60 km, ma prima di partire mi ha detto che era la prima volta che andava in autostrada. L’ho fatto per salvare il mio Festival, non il tuo”.