Facebook "Squadra di m…a!", furia Insigne a fine partita: il video che ha scatenato i tifosi del Napoli
Calcio Napoli
4 Marzo 2021

Il rocambolesco pareggio arrivato allo scadere e che ha impedito al Napoli di prendere i tre punti contro il Sassuolo, ha aumentato i malumori in casa azzurro. Anche nello spogliatoio ci sono tante e forti tensioni: a dimostrarlo una scena su tutte.

Il capitano azzurro, Lorenzo Insigne, uscendo dal campo ha dato calci a tutto ciò che incontrava sulla sua strada. Prima di entrare negli spogliatoi si è voltato indietro ed ha urlato: “Squadra di m…a!”. Il labiale è stato immortalato dai video diventati virali sul web.

Il Napoli ieri era in vantaggio 3-2 al 90esimo. Ma una doppia e grave ingenuità di Bakayoko e Manolas ha causato un calcio di rigore in favore degli avversari che sono riusciti ad agguantare il pareggio. Due punti buttati in vista della corsa per la Champions.

L’episodio relativo ad Insigne avrebbe già avuto degli strascichi: il capitano si sarebbe confrontato duramente con l’allenatore Gennaro Gattuso e il Presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe lasciato in fretta e furia lo stadio. Intanto continua il silenzio stampa imposto dalla società.

