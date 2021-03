0 Facebook Lutto a Bagnoli, addio allo storico fioraio Imperatore: “Ti porterò sempre nel mio cuore” Cronaca 4 Marzo 2021 10:21 Di redazione 1'

La triste notizia ha sconvolto tutta Bagnoli. Sulla pagina Facebook ‘Imperatore Fiori Imperatore’ è un elenco di messaggi d’affetto, tutti per Giovanni. Lui era IL fioraio, una leggenda e un punto di riferimento per chi fa questo mestiere.

Educato, gentile, in gamba e solare, amava la sua famiglia e il suo lavoro. Così Giovanni Imperatore è stato ricordato sui social. In questi giorni la sua vita si è spezzata lasciando un grande vuoto e un forte dolore per tutta la comunità.

A dare il tragico annuncio è stato il figlio Carmine pubblicando un post ed una foto su Facebook: “Voglio ricordarti sempre così nel laboratorio accanto a me”. In tanti hanno ricordato i numerosi aneddoti ai quali tutti erano legati grazie a Giovanni.