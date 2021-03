0 Facebook Scandalo durante la Dad, professore naviga su siti a luci rosse: gli alunni vedono tutto News 4 Marzo 2021 20:28 Di redazione 2'

Sta destando scandalo la notizia del professore che, durante la Dad, ha aperto un sito a luci rosse. Pare che il fatto sia avvenuto mentre il prof era un pausa.

E’ quanto denuncia Skuola.net, il portale dedicato alla scuola che ha raccolto la segnalazione di alcuni alunni sconcertati dal comportamento del docente.

“Questa mattina in Dad il professore ci ha dato una pausa di 20 minuti – scrive lo studente, un ragazzo delle medie –. Solo uno di noi era rimasto collegato in chiamata per puro caso e .. niente, ha notato dei movimenti strani sullo schermo. Il prof, che si era dimenticato lo schermo in condivisione, durante la pausa navigava siti strani. Non abbiamo parole”.

Il docente aveva concesso ai giovani un momento di relax, ma aveva lasciato attiva la condivisione dello schermo, di solito usata in Dad per mostrare agli studenti grafiche e proiezioni. I siti strani su cui stava navigando il professore non erano altro che dei siti a luci rosse. A descrivere la situazione anche centinaia di commenti apparsi nelle ultime ore sotto la foto e il post pubblicato sulla pagina Instagram di Skuola.net.