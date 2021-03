0 Facebook Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus svela un segreto piccante sul marito Spettacolo 4 Marzo 2021 20:57 Di redazione 2'

Giovanna Civitillo, la moglie di Amadeus, è al centro del gossip per il ruolo da conduzione a Prima Festival, condotto dal marito. I due si sono conosciuti quando lui presentava “L’Eredità” e la Civitillo era una showgirl. La differenza d’età tra Giovanna e Amadeus è infatti di ben 15 anni.

Al settimanale Diva e Donna Giovanna Civitillo ha assicurato che Amadeus è l’amore della sua vita. La 43enne ha spiegato che lei e il presentatore Rai sono la combinazione perfetta e sono stati fortunati a trovarsi e a creare la loro splendida famiglia. L’ingrediente segreto della loro felicità? La passione, che non è mai svanita nonostante lo scorrere del tempo.

“Cosa ci tiene insieme dopo tanto tempo? Quello che ci unisce da sempre. Dopo quasi vent’anni è come se fosse sempre il primo giorno. Stiamo proprio bene insieme, condividiamo tutto. La passione del primo giorno”. “Non è il nostro caso, al di là di periodi come questo in cui siamo molto assorbiti dal lavoro. La scossa in privato? Gliela faccio quando non c’è José a casa. Lui non vuole la mamma sensuale. La cosa bella è che Ama mi guarda ancora come mi guardava allora”.