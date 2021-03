0 Facebook Gigi D’Alessio attaccato dopo l’esibizione al Festival di Sanremo: “Che tamarrata” Spettacolo 4 Marzo 2021 11:51 Di redazione 2'

“Come lavoratori dello spettacolo ti dobbiamo ringraziare per aver fatto il festival. Hai avuto coraggio“, queste le parole di Gigi D’Alessio sul palco dell’Ariston ad Amadeus.

Con chi si è esibito Gigi D’Alessio a Sanremo

Il cantante napoletano è arrivato al Festival di Sanremo con i suoi “Guagliune”, che poi è il titolo del brano che ha cantato assieme ai rapper napoletani: “nzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade e Samurai Jay. D’Alessio ha poi aggiunto: “Loro erano dei ragazzi destinati ad avere niente e ad essere giudicati per essere cresciuti in zone disagiate della periferia e invece con la musica hanno trovato la loro strada“, spiegando così anche un po’ il senso della canzone.

Se da un lato D’Alessio ha ricevuto l’applauso non solo di Napoli, non sono mancate le critiche sui social. “Che tamarrata”, “Ma come sono vestiti?”, queste e tanti altri i commenti poco carini al termine della puntata. C’è pure chi avrebbe accusato D’Alessio di aver cambiato completamente stile per adattarsi alla moda musicale del momento. Il cantante napoletano giustamente non si è curato delle critiche, ma ha gioito dei tanti complimenti che lui e la sua “crew” hanno ricevuto.

