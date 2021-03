0 Facebook Campania in zona rossa, le parole di De Magistris: “Dai dati è inevitabile” Cronaca 4 Marzo 2021 12:14 Di redazione 1'

Sembra essere sempre più certo il passaggio della Campania in zona rossa a partire da lunedì. La notizia è stata confermata, tra le righe, dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

Zona rossa in Campania, le parole di De Magistris

“Dagli ultimi dati sembra inevitabile che si vada in zona rossa. Purtroppo sia a Napoli che in Campania i contagi sono in crescita e purtroppo sono in aumento i ricoveri non solo nei reparti ordinari ma anche nelle sub intensive e nelle intensive”, queste le parole del primo cittadino al margine del Consiglio comunale, rispetto all’incremento dei contagi in citta’ e in vista di un possibile passaggio in zona rossa gia’ dal prossimo lunedi’.

Secondo de Magistris, “se i dati ci portano in questa direzione, ritengo che sia meglio che lo si faccia presto cosi’ da poterci poi preparare per una primavera piu’ tranquilla”.