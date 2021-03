0 Facebook Stefano De Martino confessa un suo disagio: “E’ una cosa che mi costa fatica” Spettacolo 2 Marzo 2021 18:14 Di redazione 2'

A vederlo così sorridente e sempre spontaneo nessuno lo direbbe mai. Eppure Stefano De Martino in uno dei suoi ultimi post su Instagram ha svelato quello che potrebbe essere un problema per chi lavora nel mondo dello spettacolo, ma che lui affronta con la semplicità che lo contraddistingue.

Il disagio di Stefano De Martino

Il bel Stefano ha confessato di non riuscire a mettersi in posa mentre gli scattano le foto, è una cosa che lo metterebbe particolarmente a disagio: “Quando mi scattano una foto non riesco a stare in posa, é una cosa che mi costa fatica e mi mette profondamente a disagio, evidentemente mettersi in posa richiede un talento, un’attitudine che non posseggo, quindi mi rivolgo ad un interlocutore casuale e comincio a raccontare una storia inventata che quasi sempre comincia con: “Eravamo io, Papa Francesco e quella carogna di Johnny B. Goode…”, queste le parole del ballerino napoletano allegate a un’immagine in cui è ritratto di profilo e sorridente.

Tantissimi i commenti al post di Stefano De Martino, molti fan del ballerino gli hanno detto che questo disagio non si nota dalle foto.

Il post di Stefano De Martino