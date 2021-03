Una brutta notizia per il mondo della musica e del clubbing, si è spento il dj Claudio Coccoluto. Il 59enne, originario di Gaeta, è scomparso nella sua casa di Cassino questo martedì mattina all’alba, accanto a lui c’erano la moglie Paola e i due figli: Gianmaria e Gaia.

Com’è morto Claudio Coccoluto

Coccoluto stava combattendo da un anno contro un brutto male che purtroppo non gli ha lasciato scampo. Nonostante la tenacia e il coraggio con cui ha provato a sconfiggere il nemico, non c’è riuscito. La notizia della morte di Coccoluto ha sconvolto il mondo della musica. Ad omaggiare il dj il suo socio Giancarlo Battafarano: “Se ne va il maestro più grande e l’amico di sempre. Ha dato cultura alla musica nei club come dj e artista fuori dal coro. Sempre pronto a metterci la faccia con i media sia per gli aspetti gioiosi sia per i problemi del nostro settore. Con lui se ne va una parte di me”.

Coccoluto, che tutti chiamavano affettuosamente Cocco, ha mosso i suoi primi passi nel 1978 come speaker radiofonico. E’ negli Ottanta che entra nel mondo del clubbing, senza mai più uscirci. La sua musica faceva ballare migliaia e migliaia di persone. Tantissimi i messaggi da parte dei fan che hanno appreso con dolore e sconcerto della morte di Claudio Coccoluto.