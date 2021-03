0 Facebook Com’è morto Claudio Coccoluto, il dolore della famiglia e il cordoglio dei fan: “Fai ballare gli angeli” News 2 Marzo 2021 09:15 Di redazione 1'

Questo martedì mattina il mondo della musica italiana e internazionale ha subito una grande perdita: è morto Claudio Coccoluto. Il dj, originario di Gaeta, si è spento nella sua casa di Cassino al fianco della moglie Paola e dei due figli, Gianmaria e Gaia. I suoi cari non l’hanno abbandonato e gli sono stati vicino fino all’ultimo.

Com’è morto Claudio Coccoluto

Non appena si è appresa la notizia in tanti si stanno domandando com’è morto Claudio Coccoluto. Il dj purtroppo combatteva da un anno contro una malattia che non è riuscito a sconfiggere. Non erano in molti a sapere che l’artista si fosse ammalato, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

Sono tantissimi i messaggi di cordoglio da parte di chi ricorda le performance del grande dj Coccoluto. Considerato tra i giganti della musica, il mondo del clubbing non sarà più lo stesso senza di lui. “Ora fai ballare gli angeli in paradiso”, “No anche Coccoluto”, “Ciao Grande”, “Maledizione anche il 2021 non ci scherza, ciao Coccoluto”, queste e tante altre le parole in ricordo del noto dj.