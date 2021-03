0 Facebook Degrado nei giardini di Santa Teresa degli Scalzi, sesso in pieno giorno sulle panchine: “La gente è stanca” Cronaca 2 Marzo 2021 16:44 Di redazione 3'

Sono sempre più abbandonati a se stessi i giardini dell’emiciclo di Capodimonte A denunciare l’ennesimo episodio, emblema del degrado in cui versa lo spazio verde conosciuto come i giardini di Santa Teresa degli Scalzi, è Ciro Guida, consigliere della III Municipalità.

Sesso nei giardini a Capodimonte, la denuncia

Non solo più cacce, carte e un verde completamente abbandonato, si è aggiunta una coppia che ha consumato un rapporto intimo su una panchina in pieno giorno. Alcuni passanti avrebbero immortalato la scena che riprendeva due senza tetto mentre facevano sesso senza curarsi del fatto che ci fossero persone presenti. Tutto ciò accade in un luogo frequentato da mamme e bambini. E’ da tempo che i residenti lamentano la situazione in cui si trovano i giardini di Santa Teresa degli Scalzi.