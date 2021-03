0 Facebook Dramma nel giorno del compleanno: Marco muore sulla moto ricevuta in regalo Cronaca 1 Marzo 2021 15:36 Di redazione 2'

Un dramma atroce ha sconvolto la famiglia di Marco, morto nel giorno del compleanno sulla moto ricevuta in regalo. Figlio unico di genitori umili, la mamma lavora in un’azienda agricola e il padre fa il muratore. il ragazzo aveva la passione per le moto e per il calcio. Aveva deciso di festeggiare il compleanno il 28 febbraio, anche se nato il 29, e i suoi per farlo felice gli avevano regalato la moto che tanto desiderava, una Mv Augusta F4.

Impaziente di provarla però Marco è morto in un incidente sulla via Umbertiana, a Bressane. Pare abbia perso il controllo della vettura superando un dosso per l’attraversamento pedonale. L’ultimo saluto alla fidanzata prima di quella corso in moto, che poi si è rivelata fatale. Quando l’ambulanza ha condotto il giovane in ospedale, per lui non c’è era più nulla da fare. Il medico ha constato con dolore il decesso.

Marco conosceva molte persone e aveva molti amici. Lui e la sua famiglia erano ben voluti da tutta la comunità. Tantissimi i messaggi social continuati ad arrivare, dagli auguri però sono mutati in parole di cordoglio e dolore.