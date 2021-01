0 Facebook Loredana Lecciso si pente per Al Bano: “L’ha fatto a causa mia” Spettacolo 21 Gennaio 2021 18:10 Di redazione 1'

Loredana Lecciso e Al Bano stanno vivendo una seconda fase del loro amore. La coppia è più unita che mai e a dimostrazione di questa serenità ‘ritrovata’ ci sono le dichiarazioni di entrambi su come abbiano vissuto bene il periodo del lockdown, riscoprendo il senso della famiglia.

Il pentimento di Loredana Lecciso

La Lecciso in una recente intervista per il settimanale Nuovo ha svelato un grande pentimento che ha, si tratta di una scelta che fece fare tempo fa ad Al Bano. “Ha un conto in sospeso con L’Isola dei Famosi, che ha interrotto a causa mia. Da allora mi è rimasto un cruccio”, queste le parole della show girl. Dunque, sarebbe molto pentita che il suo compagno abbia lasciato il reality a causa sua.

Alla domanda se parteciperebbe mai a un reality come il Grande Fratello, ha risposto: “Non lo farei mai (…). Conosco i miei limiti. Sono una donna riservata e non riuscirei ad avere le telecamere giorno e notte addosso”.