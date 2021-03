0 Facebook Dramma al Cotugno, giovane mamma muore a causa del Covid Cronaca 1 Marzo 2021 19:35 Di redazione 1'

Una drammatica morte è avvenuta al Cotugno di Napoli dove una giovane mamma è morta a causa del Covid. Carmela Scarrica a soli 41 anni è deceduta dopo il ricovero.

La donna era arrivata in ospedale per problemi respiratori dopo essere stata colpita dal Covid. Tanti i messaggi di cordoglio per la giovane madre.

“Quest’oggi siamo venuti a conoscenza di una grave perdita. Addolorati per il grave lutto che vi ha colpiti, partecipiamo sentitamente al dolore della famiglia. Noi dello staff di Fantasie giocattoli Ci tenevamo a ricordare la signora Carmela Scarrica Una persona eccezionale educata, gentile, sempre con il sorriso stampato. Una nostra carissima cliente da anni. Cresciuta un po’ insieme a noi. Sinceramente dispiaciuti porgiamo le nostre più sentite condoglianze”, è il post di cordoglio di Fantasie Giocattoli, negozio di Castellammare.