0 Facebook Amadeus su tutte le furie per la moglie Giovanna: “E poi non vi stupite per le amanti” Spettacolo 1 Marzo 2021 19:28 Di redazione 2'

Grande risonanza stanno avendo le parole di Amadeus sulla conduzione della moglie, Giovanna Civitillo, al Prima Festival. La showgirl partenopea quest’anno è nel cast della 71ma edizione del Festival di Sanremo, al timone con Valeria Graci e Giovanni Vernia del PrimaFestival, già in onda su Rai1 dal 27 febbraio subito dopo il Tg1 delle 20, il notiziario flash dedicato alla manifestazione.

In molti hanno avuto da ridire sul ruolo della donna, scelta un quanto moglie del conduttore Amadeus. Quest’ultimo ha perciò precisato in un’intervista al settimanale Oggi. “Giovanna lavora in Rai dal 1996, l’ha voluta lo sponsor e a me è stato comunicato a cose fatte. Lei mi ha detto: se ti creo problemi, rinuncio. Ma perché avrebbe dovuto? Ci si stupisce della moglie quando non lo si fa per le amanti”. Amadeus e la Civitillo si sono conosciuti ai tempi de L’eredità, stanno insieme dal 2003, hanno un figlio – José Alberto – che oggi ha 12 anni, sono sposati dal 2009 (civilmente, nel 2019 si sono detti sì anche in chiesa) e hanno persino un profilo di coppia su Instagram.

Anche la Civitillo ha confermato al settimanale di essere stata pronta a rinunciare all’incarico, per evitare di creare difficoltà a suo marito: “Mi ha sorpresa davvero questa proposta di Rai Pubblicità. Ero pronta a rinunciarci, per evitare polemiche che disturbassero Ama. Poi lui mi ha convinto su quanto fosse stupido rinunciarci: indosserò il mio impermeabile e mi lascerò scivolare addosso le polemiche. Io sono a posto con la mia coscienza, so come sono andate le cose e voglio affrontare il Prefestival con lo spirito giusto”. Nella conferenza stampa di presentazione del Festival, interrogato sulla questione, Amadeus aveva raccontato che spesso sua moglie a livello lavorativo viene penalizzata proprio per via della loro relazione.