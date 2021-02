0 Facebook Nasce il Coordinamento Volontari Campania Comunicati Stampa 26 Febbraio 2021 13:06 Di Mario Liguori 1'

La giornata di ieri ha visto la nascita del “Coordinamento Volontari Campania”, un coordinamento nato dall’unione di quattro storiche associazioni di volontari della Protezione Civile.

Il neonato Coordinamento è composto dall’Associazione di Protezione Civile “Falco” di Bacoli-Monte di Procida, dal Corpo Volontari di Pronto Intervento di Somma Vesuviana, dall’Unità Cinofila Partenopea e dal Centro Operativo di Protezione Civile “Falchi del Sud”, entrambi di Napoli.

Il Coordinamento nasce da un’esigenza di offrire ai cittadini e alle istituzioni, una risposta sempre più professionale e completa in caso di emergenza.

Il Coordinamento Volontari Campania ha sede legale presso la Casa Comunale di Monte di Procida, già sede dell’Associazione di Protezione Civile “Falco”, e vede Nunziante Lucci (Falco) come Presidente, Emanuele Cervelli (Falchi del Sud) come Vicepresidente, Raffaele D’Avino (CVdIPI) come Segretario e Pasquale Landinetti (UCP) come Consigliere.