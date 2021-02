0 Facebook Incendio in un appartamento a Fuorigrotta, muoiono fratello e sorella: il figlio ha provato a salvare il madre Cronaca 26 Febbraio 2021 12:56 Di redazione 2'

Sarebbe una stufa elettrica malfunzionante la causa dell‘incendio scoppiato al quinto piano di un appartamento in via Mercatini a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta. Due le vittime, fratello e sorella (e non come si era appreso inizialmente marito e moglie): Mario Schiano, 93 anni e la sorella Anna, 72 anni.

Chi sono le vittime dell’incendio a Fuorigrotta

Ferito il figlio dell’uomo, Dario, 46 anni, ricoverato ora al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli. La palazzina e’ stata evacuata per le operazioni di spegnimento del rogo e messa in sicurezza. Proseguono i rilievi i vigili del fuoco e polizia.

Il figlio ha provato a salvare il padre

La stufa era posta ai piedi di un letto, e, probabilmente per malfunzionamento, ha sprigionato scintille che hanno appiccato le fiamme prima a una coperta, per poi diffondersi nella stanza e nell’appartamento. Secondo le testimonianze di vicini, Dario Schiano avrebbe tentato di portare fuori dall’abitazione il padre Mario, inutilmente. Anna Schiano, invece, invalida e costretta alla sedia a rotelle, e’ morta senza poter cercare scampo. Gli abitanti della palazzina sono stati fatti uscire dalle loro abitazioni dai vigili del fuoco con due autoscale; non si registrano intossicati dal fumo denso che si pe’ sprigionato nel rogo.