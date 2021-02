0 Facebook Covid-19, bambina di 11 anni ricoverata in rianimazione: non aveva patologie pregresse Cronaca 26 Febbraio 2021 11:55 Di redazione 1'

A Bologna una bambina di 11 anni ha contratto il Covid e, nonostante non avesse patologie pregresse, è ricoverata in Rianimazione per alcune complicazione. Un caso preoccupante, che dimostrerebbe ulteriormente come questo virus sia aggressivo e possa essere pericoloso anche per i più piccoli.

Bimba di 11 anni con Covid ricoverata in Rianimazione

La notizia è stata da Repubblica. La bambina è in gravi condizioni nel reparto di Terapia Intensiva pediatrica, per cui è attualmente intubata. Dagli esami pare che la bambina abbia contratto un batterio, ma i medici ancora non avrebbero compreso se sia stata la conseguenza dell’infezione o se sia stata un concausa.

Sconvolti i genitori e i compagni di scuola della bambina. In tanti in queste ore sperano che la piccola possa riprendersi quanto prima.