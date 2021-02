0 Facebook Da ‘vuoi conoscere mia madre’ a ‘se chiudi mi ammazzò, i commenti più bizzarri alle dirette di De Luca News 26 Febbraio 2021 17:00 Di redazione 2'

E’ ormai quasi un anno che il venerdì Vincenzo De Luca tiene una diretta sulla sua seguitissima pagina Facebook per fare il punto sull’emergenza sanitaria. Il governatore campano con le sue espressioni colorite ha conquistato una grande fetta di pubblico, chiaramente i collegamenti hanno un carattere informativo, motivo per cui sono seguitissimi. Ma spesso ad attirare l’attenzione sono i commenti più disparati che si susseguono sotto il video.

Le dirette di Vincenzo De Luca, i commenti

Si passa dallo scontro tra genitori pro-Dad e no-Dad, per arrivare ad annunci pubblicitari, fino ad offese di qualsiasi genere. Tra i migliaia dei commenti, molti fanno davvero sorridere. C’è chi rivolgendosi al governatore campano gli chiede se voglia conoscere la madre, chi gli dice che lo adora, chi si complimenta per il suo fascino. Ci sono poi quelli contro De Luca. Molti hanno un linguaggio piuttosto volgare, ma c’è chi gli scrive: “Se ci chiudi un’altra volta mi ammazzo”.

Molti di questi commenti, sotto forma di screenshot, sono diventati virali sui social. C’è chi segue la diretta di De Luca solo per divertirsi a leggere cosa scrivono i vari utenti. Insomma è diventato un appuntamento imperdibile, sia per chi vuole aggiornarsi sulla situazione Covid in Campania e su tutte le altre attività della Regione, sia per chi ha voglia di farsi qualche risata.

Alcuni dei commenti più bizzarri alla diretta di De Luca